Si smarriscono sulle Apuane, salvati due giovani di 23 anni

Non avevano l’equipaggiamento giusto per le escursioni e la neve ha fatto il resto. Si sono persi così due giovani di 23 anni, entrambi residenti in provincia di Pisa, che oggi (3 aprile) si trovavano a Foce di Valli, sul sentiero 110, delle Alpi Apuane.

Da qui hanno dato l’allarme dopo aver smarrito la strada. Sono andati a soccorrerli gli uomini del soccorso alpino delle stazioni Lucca e Querceta, coordinate dal Tco della centrale operativa 118. Le squadre si sono mobilitate per raggiungere i due dai due versanti finché l’elisoccorso Pegaso 3, approfittando di una finestra meteo favorevole, è riuscito a raggiungere la coppia e a recuperarla trasportandola alla base di Massa Cinquale.