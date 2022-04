Si è riunito questa mattina lunedì 4 aprile nella sala consiliare del palazzo municipale di Empoli, il Comitato provinciale ordine e sicurezza pubblica. L’incontro ha riguardato solo la città di Empoli per arginare alcuni fenomeni da tempo segnalati e all’attenzione dell’amministrazione comunale, che collabora da sempre e di pari passo con le forze dell’ordine che svolgono un’attività quotidiana su tutto il territorio comunale. Si è parlato in particolare dell’area della stazione ferroviaria, nel metro park e di viale Buozzi dove si concentrano da tempo fenomeni che preoccupano molto quali lo spaccio. Nel progetto sarà impiegata anche la polizia locale dell’Unione.

Al Comitato, presieduto dal Prefetto di Firenze Valerio Valenti, hanno partecipato il Questore Maurizio Auriemma, il comandante provinciale della Guardia di Finanza Fabrizio Nieddu, il Comandante del Reparto Operativo dei Carabinieri Carmine Rosciano, il Dirigente del Commissariato Polizia di Empoli Francesco Zunino, il Comandante Compagnia Carabinieri di Empoli Daniele Riva, il Comandante Compagnia Guardia di Finanza Alessandro Arpaia di Empoli. Per il Comune di Empoli, oltre al sindaco Brenda Barnini erano presenti l’assessore Antonio Ponzo Pellegrini, il Comandante della Polizia Municipale dell’Unione dei Comuni Empolese Valdelsa Massimo Luschi e il segretario generale Rita Ciardelli.

Un confronto proficuo e concreto, quello che ne è risultato, che dopo l’analisi congiunta delle principali criticità riscontrate nella città più grande del Circondario, ha portato alla decisione condivisa di elaborare un piano straordinario di controlli con l’obiettivo di prevenire e contrastare soprattutto alcuni fenomeni, quali lo spaccio di sostanze stupefacenti, particolarmente avvertiti e segnalati dalla cittadinanza in alcune “zone calde” della città, come piazza della stazione e viale Buozzi. Il piano, che sarà definito dal Questore in sede di tavolo tecnico, avrà inizialmente la durata di un mese, al termine del quale ne verrà verificata l’efficacia in sede di Comitato di ordine pubblico. Verranno impegnate tutte le forze di polizia, compresa la Polizia municipale, e saranno messe in campo tutte le professionalità richieste allo scopo.

“Un incontro positivo e concreto – per il Prefetto -. Abbiamo voluto fare un focus specifico sulla città di Empoli, che rappresenta un’area complessa da molti punti di vista. L’analisi congiunta ha coinciso con le problematiche messe in evidenza dal sindaco, note alle forze di Polizia e già oggetto di numerose attività su territorio. È ovvio che c’è una forte sensibilità sul tema della sicurezza da parte della cittadinanza e i fenomeni che maggiormente si evidenziano sono quelli dello spaccio di sostanze stupefacenti e di degrado, concentrati in alcuni orari e in alcune zone e anche la situazione di illegalità di alcuni esercizi commerciali, che verranno considerati con particolare attenzione dalle forze di polizia. Ci siamo impegnati a verificare tra un mese l’esito dei controlli e verificare se l’attività ha dato risultati positivi. Auspico il concorso di tutti, anche dei cittadini, che invitiamo a continuare a segnalare e a tenere comportamenti proattivi per contrastare fenomeni di illegalità: penso allo spaccio, dove all’offerta diffusa corrisponde analoga domanda, purtroppo per lo più da parte di giovani”.