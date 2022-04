“È una rapina”: tentato colpo alla filiale di San Miniato Basso del Crédit Agricole

Tentata rapina nella mattinata di oggi (5 aprile) all’agenzia di San Miniato Basso del Crédite Agricole.

Ancora da chiarire la dinamica del fatto al vaglio della locale stazione dei carabinieri: i militari, infatti, sono intervenuti sul posto dopo la chiamata dalla banca dove, poco dopo le 10 di questa mattina, si è presentata una persona, italiana, che ha detto al cassiere che era in corso una rapina e che avrebbe dovuto consegnargli il denaro in cassa.

È bastata, però, una certa riluttanza del cassiere a far desistere l’uomo dall’intento: lo stesso è andato via, facendo perdere le proprie tracce, e senza alcun tipo di bottino. I carabinieri, dopo la chiamata, hanno iniziato le indagini per individuare l’uomo e ricostruire l’intera vicenda. Nel frattempo sono scattati nell’istituto di credito tutti i meccanismi di sicurezza.

NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO