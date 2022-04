Lutto per la morte dello storico militante del Pci, Giorgio Sollazzi

Un uomo di poche parole e tanto ‘darsi da fare’, di quelli che preferiva l’impegno concreto, quotidiano, secondo quel celeberrimo motto berlingueriano: ‘casa per casa, famiglia per famiglia’. Anche questo, per tantissimi anni, è stato Giorgio Sollazzi a Santa Maria a Monte, prima di scomparire, ieri, a 87 anni.

Operaio metalmeccanico, legato da sempre al Partito Comunista Italiano, Sollazzi è stato uno dei suoi ultimi storici ed inossidabili militanti, facendo parte di numerosi direttivi di sezione e distinguendosi per la serietà ed una grande integrità morale, che ne avevano fatto un punto di riferimento. Molti ancora oggi lo ricordano nei turni domenicali di consegna de L’Unità. Dopo la svolta della Bolognina, aveva sofferto non poco le tante divisioni e scissioni successive. Negli ultimi anni aveva prestato servizio come volontario dello Spi Cgil.

“Una figura importante per il nostro comune – lo ricorda, oggi, l’ex sindaco di Santa Maria a Monte Bernardo Vellone – Che ha rappresentato per molti la figura del militante politico nell’accezione più alta e nobile. Godeva di stima e rispetto anche in ambienti politici non di sinistra. Un modello di impegno fatto di contatti diretti con le persone”.

La salma si trova esposta nell’abitazione sita in via Don Oreste Nuti. I funerali si terranno oggi (5 aprile) alle 15,30. Donazioni a sostegno dell’ospedale pediatrico Meyer di Firenze.