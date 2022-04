Taglio boschivo non autorizzato: scattano denuncia e sanzione

Ancora un taglio boschivo non autorizzato quello scoperto dai carabinieri forestali di Empoli a Cerreto Guidi, in località Poggioni. L’esecuzione in un’aera di oltre 1 ettaro, sconfinando la porzione autorizzata.

Inoltre il taglio aveva interessato un’area inclusa nella Zsc (Zona speciale di conservazione, per la conservazione della flora e della fauna) It5140010 Bosco di Chiusi e Paduletta di Ramone ed è stato eseguito senza la prevista valutazione d’incidenza. La Vinca è prevista dalla normativa regionale, in considerazione del fatto che le particelle, ricadendo all’interno di un sito Zsc (oppure Zps ossia Zona di Protezione Speciale, istituite per la protezione degli uccelli), presuppongono uno studio di incidenza, di un piano o progetto, per verificare se vi possano essere incidenze significative su un sito della rete Natura 2000.

Sono stati dunque segnalati all’autorità giudiziaria per aver compiuto opere in assenza di autorizzazione in violazione del codice del paesaggio e in assenza di valutazione di incidenza ai sensi della normativa sulle aree protette, il titolare della ditta boschiva esecutrice e il proprietario, che non ha opportunamente vigilato sulle attività che si svolgevano sui suoi terreni.

Sono anche stati sanzionati amministrativamente per taglio eseguito in assenza di dichiarazione di taglio, cioè l’atto abilitativo previsto per il bosco classificato come ceduo semplice, e per l’assenza della Vinca in violazione della normativa regionale, per un importo complessivo di 6480 euro.