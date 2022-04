Blitz dei Forestali in un’azienda: trovati mille metri quadrati di rifiuti

Nel piazzale ampliato senza autorizzazioni i Forestali di Empoli hanno ritrovato, ammassati, 1000 metri cubi di rifiuti di scarti di demolizione edile.

Il controllo con Arpat e la Municipale di Vinci.

Segnalato all’autorità giudiziaria il legale rappresentante dell’azienda per gestione illecita di rifiuti speciali non pericolosi e violazioni del testo unico ambientale in materia di inquinamento e del testo unico dell’edilizia.

Le sanzioni amministrative elevate si aggirano sui 3mila euro per incompleta documentazione per l’utilizzo in agricoltura delle acque di vegetazione di frantoi e per apertura di scarico di reflui assimilabili a domestici senza autorizzazione.

I carabinieri forestali hanno riscontrato anche la presenza di un sistema di scarico di acque reflue industriali non autorizzato. In un fosso vicino, senza trattamenti, finiva un miscuglio di acque provenienti dalla raccolta delle grondaie e i reflui dal lavaggio dei mezzi e lavorazioni meccaniche.

Vicino alle cisterne di gasolio è anche stata trovata una chiazza di circa 15 metri quadri.