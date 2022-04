Brandisce una mannaia, paura in centro a Pisa

Impauriti, nella notte appena trascorso, verso le 1,30, alcuni cittadini hanno chiamato la polizia e la questura di Pisa ha subito inviato sul posto, in zona Vettovaglie, due volanti.

I residenti avevano notato un uomo che brandiva una mannaia.

Le pattuglie hanno circondato la zona, per impedire ogni via di fuga al sospettato, rintracciando il medesimo poco dopo: si tratta di un cittadino tunisino 43enne, in Italia senza fissa dimora e clandestino.

Seppure dalla visione delle immagini di videosorveglianza l’arma fosse visibile, a seguito di perquisizione personale l’oggetto non è stato rinvenuto, anche se tutti gli anfratti della zona sono stati setacciati dai poliziotti messisi alla ricerca.

L’uomo è stato bloccato ed accompagnato in questura, dove è stato denunciato per il reato di porto di oggetti atti ad offendere; inoltre, nei suoi confronti è stato notificato il provvedimento di Daspo Urbano adottato dal questore di Pisa lo scorso 24 marzo, sotto un alias, per pregresse condotte moleste e violente tenute in centro storico.

Infine, vista la irregolarità sul territorio nazionale e la sua pericolosità sociale alla luce dei molteplici precedenti, è stato trattenuto per la notte e messo a disposizione della sezione espulsioni: il Dipartimento della pubblica sicurezza, vista la sua dimostrata pericolosità, ha concesso un posto al Centro di Permanenza e di Rimpatrio di Potenza, dove il cittadino tunisino viene oggi accompagnato da una pattuglia della questura e da dove, terminate le procedure di identificazione, sarà rimpatriato nei prossimi giorni con un charter per Tunisi.