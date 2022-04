Controlli nell’empolese: segnalazioni per droga, una denuncia e un arresto

Prosegue da parte dei carabinieri empolesi, su tutto il territorio, l’intensificazione dei controlli, in particolar modo con mirate verifiche ad obiettivi sensibili, appositamente individuati al fine di prevenire e reprimere reati contro lo spaccio di sostanze stupefacenti e, in generale, violazioni delle norme inerenti all’ordine e alla sicurezza pubblica, in particolar modo nei centri di aggregazione giovanile, anche con l’ausilio di unità cinofile.

A Vinci, durante i controlli, i militari della locale Stazione hanno segnalato alla prefettura di Firenze un giovane 18enne del luogo che è stato fermato e trovato in possesso di 1 grammo di hashish, mentre ad Empoli i militari del Radiomobile, nel parcheggio di via XI Febbraio hanno segnalato alla Prefettura di Firenze un 38enne residente nel pisano, trovato in possesso di 0,25 grammi di eroina e deferito, in stato di libertà un 39enne, residente nel pisano, in quanto inosservante alle prescrizioni impostegli con il foglio di via obbligatorio con divieto di fare ritorno nel Comune di Empoli, emesso dal questore di Firenze.

Sempre ad Empoli, i Carabinieri della locale Stazione hanno arrestato un 53enne del Marocco in ottemperanza ad un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal tribunale di Firenze, quale aggravamento della precedente misura di cui l’uomo era già destinatario. Il 53enne, infatti, già raggiunto dal divieto di avvicinamento alla ex coniuge, lo scorso 11 marzo è stato arrestato, in flagranza, dai militari del Nucleo Radiomobile di Firenze, in quel Capoluogo, per aver violato le prescrizioni impostegli, facendo sì che l’Autorità Giudiziaria, condividendo le richieste dei militari operanti, ne abbia disposto l’aggravamento della misura cautelare, imponendo la carcerazione a Sollicciano.

Le loro posizioni, sia del deferito in stato di libertà sia dell’arrestato, sono ora al vaglio dell’ Autorità Giudiziaria. in fase di ulteriori indagini per accertarne l’effettiva responsabilità e la fondatezza delle ipotesi d’accusa, da valutare nei successivi processi, ove non si escludono ulteriori sviluppi investigativi e probatori, anche in loro favore.