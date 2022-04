False dichiarazioni per avere il reddito di cittadinanza, 6 denunciati

Alcuni hanno dichiarato di trovarsi in Italia da più di 10 anni quando non era vero, altri non hanno comunicato entro i 30 giorni previsti la variazione di reddito. Per questo i carabinieri di Santa Croce sull’Arno, in collaborazione con il nucleo ispettorato del lavoro di Pisa, hanno segnalato all’autorità giudiziaria 6 persone di diverse nazionalità per violazione della normativa in materia di reddito di cittadinanza.

Il lungo e sinergico servizio di controllo del territorio ha portato i carabinieri a contestare ai denunciati di aver, a vario titolo, posto in essere diversificate condotte finalizzate alla percezione del reddito di cittadinanza. La somma complessiva percepita indebitamente è stata quantificata in 28.800 euro circa.