Muore a 80 anni in bici travolta da un furgone

Muore in bici travolta da un furgone. È successo nel pomeriggio di oggi in via della Repubblica a Lavaiano, frazione di Casciana Terme Lari.

La vittima dell’incidente è una donna di 80 anni della zona. Sul posto, anche se ormai non c’era nulla da fare, sono intervenute l’auto medica di Pontedera e quella ordinaria di Ponsacco e le forze dell’ordine.