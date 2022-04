Col volto coperto da mascherina chirurgica tentano il colpo al Crédit Agricole

Tentata rapina, nella tarda mattinata di oggi (8 aprile) alla filiale del Crédit Agricole della frazione Stabbia di Cerreto Guidi. Sul posto si sono fiondate le gazzelle dei carabinieri di Empoli.

Due banditi, dopo essere entrati con volto coperto da mascherine chirurgiche ed occhiali, hanno intimato al cassiere di consegnare i soldi, scavalcando la cassa e rovistando nei cassetti alla ricerca di denaro contante che era già stato riposto nella cassaforte temporizzata.

Nella circostanza i due uomini hanno desistito dai propri intenti perché la direttrice ha spiegato loro l’impossibilità di aprire la cassaforte, dileguandosi a piedi per le vie limitrofe. Indagini in corso da parte dei militari dell’Arma per risalire ai due malviventi.

L’episodio segue quello a San Miniato (leggi qui).