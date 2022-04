Droga e furti: Pisa al setaccio

Pisa di nuovo sotto la lente di ingrandimento della polizia.

Nel pomeriggio di ieri (8 aprile), con l’ausilio di 2 equipaggi del Reparto Prevenzione Crimine Toscana di Firenze, sono stati effettuati nel centro cittadino, con particolare riferimento all’area compresa tra la Stazione di Pisa Centrale e Corso Italia e aree limitrofe, mirati servizi straordinari di controllo del territorio, finalizzati al contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti e dei reati di microcriminalità. Nell’ambito dei predetti controlli sono state identificate 43 persone e controllati 13 veicoli. Tra gli identificati un 40enne, accompagnato in qestura per la notifica di una citazione a giudizio da parte del tribunale di Pisa in quanto imputato.

Nella serata, sempre nel centro cittadino, con particolare riferimento all’area compresa tra la Stazione di Pisa Centrale e piazza Vittorio Emanuele II, Piazza delle Vettovaglie e vie limitrofe, si sono svolti mirati servizi straordinari di controllo del territorio congiunti, cui hanno partecipato tutte le forze dell’ordine, finalizzati alla repressione del fenomeno della presenza irregolare di stranieri, al contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti, della vendita abusiva di bevande alcoliche nonché alla prevenzione dei reati di microcriminalità ed alla vigilanza sull’osservanza delle disposizioni adottate dal Governo per il contenimento e la gestione dell’epidemia da Covid -19. Nell’ambito dei controlli sono state identificate 25 persone, tra cui una 22enne ricercata perché da sottoporre alla misura cautelare dell’ obbligo di dimora in Pontedera, accompagnata in Questura per la notifica del provvedimento giudiziario, ed è stato controllato nr. 1 esercizio commerciale, senza rilevare ulteriori criticità di sorta.

I poliziotti hanno anche ritrovato un ciclomotore rubato.

Oggi (9 aprile) poco dopo mezzogiorno una volante è intervenuta all’Eurospin. Il personale addetto alla vigilanza aveva fermato una persona che avrebbe oltrepassato le casse senza pagare della merce. Sul posto l’autore del furto è stato preso in consegna dai poliziotti, identificato per un 36enne pisano già noto per fatti analoghi, che aveva pagato solo una piccola parte della merce, occultandone altra per circa 80 euro di valore e tentando di portarla fuori dal supermercato. La merce veniva restituita alla direzione ed il 36enne ha rimediato una ulteriore denuncia per furto aggravato.

Altro intervento alla Coop in via Ponte a Piglieri 4 per la segnalazione di due donne che hanno oltrepassato le barriere antitaccheggio con alcuni generi alimentari occultati all’interno delle loro borse. Le due donne, identificate dai poliziotti per una cascinese 45enne ed una pisana 38enne, con analoghi precedenti di polizia, venivano denunciate in stato di libertà per il reato di furto aggravato. La merce rubata, delle tavolette di cioccolata, risultava non più rivendibile.