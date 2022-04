Scatta una giornata di sciopero nei settori pubblici e privati

Sciopero generale nazionale di tutti i settori pubblici e privati proclamato da associazione lavoratori Cobas per l’intera giornata del prossimo 22 aprile.

A darne notizia è l’azienda ospedaliera pisana.

“Si ricorda che – spiega l’ospedale – come sempre avviene in queste circostanze, dovranno essere garantiti i servizi sanitari es senziali e, per quanto concerne le attività connesse all’assistenza diretta ai degenti, dovrà essere data priorità alle emergenze e alla cura dei malati più gravi non dimissibili, in ottemperanza a quanto riportato nell’accordo nazionale del 26 settembre 2001 per la regolamentazione del diritto di sciopero”.