Si era automutilato per truffare l’assicurazione, 38enne in manette

Si era automutilato per truffare l’assicurazione. Con questa accusa, una pattuglia della squadra volanti di Pisa che lo ha rintracciato, ha arrestato a seguito di controllo, un 38enne milanese in zona Stazione. L’uomo, ad un controllo in Banca dati, è risultato ricercato perchè gravato da revoca di decreto di sospensione di ordine di esecuzione per la carcerazione emesso dalla procura di Monza, a seguito di condanna per truffa alle assicurazioni ed automutilazione fraudolenta al fine di consumare tale tipo di truffa. Deve scontare due anni di reclusione pertanto, dopo un passaggio in questura, è stato accompagnato nel carcere Don Bosco. L’uomo ha dichiarato ai polizotti di essere giunto a Pisa per visitare la città.

Nella notte appena trascorsa, inoltre, in centro a Pisa sono stati effettuati nuovi mirati servizi straordinari di controllo del territorio congiunti di tutte le forze di polizia.

Identificate 31 persone e controllati 14 veicoli e 1 esercizio commerciale, senza rilevare particolari criticità.