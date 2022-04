Studentessa cade nella notte dalle spallette dell’Arno

Paura nella notte per una studentessa portoghese in Erasmus a Pisa, caduta dalle spallette dell’Arno in Lungarno Pacinotti.

E’ accaduto attorno alla mezzanotte e mezza. Dalle informazioni acquisite sul posto dai poliziotti, che hanno sentito i presenti, sembra che la ragazza abbia perso l’equilibrio e sia caduta. La giovane, condotta al locale pronto soccorso tramite il 118 che ha inviato a richiesta della Sala operativa della questura una ambulanza, non risulta in pericolo di vita.