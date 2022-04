Il forte rumore in piena notte. Per fortuna, però, le conseguenze dell’incidente non sono state le peggiori possibile. Per cause e con dinamica in corso di accertamento, il conducente di un’auto ha perso il controllo e il veicolo è finito nel giardino di un’abitazione, fermandosi a un passo dalla colonnina del gas.

E’ successo alle 3 circa della notte tra sabato e domenica, all’incrocio tra via dei Cerchi e via delle Confina, tra i comuni di Fucecchio e Santa Croce sull’Arno. L’auto, secondo una prima ricostruzione, arrivava da via dei Cerchi quando si è infilata nel giardino dell’abitazione in via del Gambero, provocando ingenti danni, per fortuna non un’esplosione. E neppure una strage, visto che a quell’ora in giardino non c’era nessuno, come invece sarebbe dovuto capitare di giorno, magari in un giorno di festa.

Foto 3 di 4







“Cosa deve succedere – si chiedono i residenti che altre volte si sono trovati a queste scene – prima che le istituzioni comunali di Fucecchio e Santa Croce si attivino per risolvere il problema ed evitare ben più gravi conseguenze? In passato è stata più volte segnalata alle istituzioni la pericolosità dell’incrocio che interseca anche con via del Gambero, sia per il passaggio diurno di mezzi pesanti in entrambi sensi che toccano il casolare e piegano i cartelli per la carreggiata stretta, sia per la velocità delle macchine che già in passato si sono infilate in giardini”.

I residenti, come chi percorre quella strada abitualmente, sollecitano una “modica della viabilità per scongiurare altri episodi, magari con una conclusione peggiore”.