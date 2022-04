Scopre una malattia non curabile in Italia, raccolta fondi per un padre di 2 bimbi piccoli

Un brutto male, a soli 43 anni, e un disperato appello per la raccolta di fondi per potersi curare, lanciato una settimana fa, su Gofundme, dove amici, colleghi e parenti hanno risposto, tanto che in pochi giorni sono stati raccolti 29mila euro, su un obiettivo da raggiungere di 60mila.

Giancarlo Petronio è un paracadutista della Folgore, in forza al Capar di Pisa, è sposato e ha due figli piccoli, uno di 7 e l’altro di 9 anni.

La malattia, arrivata come un fulmine a ciel sereno, l’ha scoperta a marzo di due anni fa, in piena pandemia Covid. Era tornato da un’attività ricreativa con i suoi due bimbi e, a causa di perdita di equilibrio, improvvisa, e la caduta a terra, fu trasportato d’urgenza al pronto soccorso dell’ospedale di Cisanello. Sottoposto alla Tac, l’amara scoperta: aveva lesioni cerebrali. Poi, dall’esame istologico, la crudele sentenza: era affetto da Linfoma non-Hodgkin isotipo diffuso a grandi cellule B, primitivo del sistema nervoso centrale, che gli ha causato una rapida paralizzazione del lato sinistro, mano, braccio, spalla, gamba, ginocchio, piede e dita quasi immobili). La malattia in Italia (secondo i medici di Pisa) viene classificata come inestinguibile.

“Mentre i medici mi parlavano – racconta il caporalmaggiore, capo scelto, qualifica speciale – i – io non facevo altro che pensare alla mia famiglia, ai miei 2 piccoli e alle cose che non avrei potuto fare durante la loro crescita ( passi fondamentali durante il loro sviluppo che un padre tramanda ai propri figli ) ero depresso e arrabbiato allo stesso tempo. Ho fatto dei cicli di chemioterapia (con non poche sofferenze ) e dopo i trattamenti di radioterapia, a Pisa nel 2020, attualmente faccio cicli di chemioterapia di supporto per 5 giorni ogni 3 settimane di stop (terapia che mi ha dato qualche problemino nei primi cicli) e risonanza magnetica ogni 3 mesi nella speranza che la malattia non riprenda attività (specie nel primo e secondo anno può essere fatale, la malattia recidiva si presenta nel 50% pazienti 1 su 2 ritorna ), e purtroppo non esistono farmaci che riescano a superare le barriere difensive del sistema nervoso centrale. Dopo mesi di ricerche ho scoperto che esistono delle terapie alternative chiamate immunoterapie, che praticano solo in forma privata negli Stati Uniti (Memorial Sloan Kettering Cancer Center) cure molto costose. Anche in Europa ci sono cliniche dove praticano queste cure, ho già fatto dei colloqui in video conferenza con il personale medico e il costo per le terapie di cui necessito è di 39,700 euro per la Immune Memory Transmitters + personalized supplements, più 6.420 euro per Nanothermia 12 sessions plus consultation, il quale verrebbero svolte in parte a domicilio e in parte presso la clinica situata in Spagna. Inoltre dovrò affrontare le spese di permanenza, dei viaggi, di vitto e alloggio che si aggirano sui 6.000 euro”

“Secondo i medici di Immucura – aggiunge Petrone – queste terapie darebbero un enorme vantaggio nel migliorare oltre che allungare le prospettive di vita e avere alte probabilità di estinguere la malattia in modo definitivo. Sarebbe un sogno per me e la mia famiglia realizzare questo miracolo.

Miracolo che solo con l’aiuto di tante persone, anche dei lettori, potrebbe avverarsi.

La voglia di vivere del parà è immensa, cerca di passare con la sua famiglia più tempo possibile, dedicandosi anche ad attività di escursionismo, pedalate in mezzo alla natura e allenamenti insieme a loro.

“Sono malattie devastanti, combatto queste battaglie, con consapevolezza, e tengo duro ogni giorno di vita, per vincere questa guerra, è una cosa che non si accetta e non ci si rassegna – conclude – Spero di conquistare un piccolo posto nei vostri cuori e di ricambiare amore, offrendo il mio cuore a tutti coloro che sosterranno la lotta contro il cancro!”

Qui il link alla raccolta fondi: https://www.gofundme.com/f/aiutatemi-a-ricevere-le-cure-di-cui-ho-bisogno/donations?qid=1b25e962d7ec54177540baa66f9075a6