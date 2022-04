Trovato ferito vicino alla stazione, era solo caduto dalla bici

Trovato ferito ad una gamba, apparentemente con un’arma da taglio nella zona della stazione di Pisa, è stato portato a Cisanello dal personale del 118.

Avvisata la questura, una volante, ieri (10 aprile) nel pomeriggio, si è fiondata al pronto soccorso, prendendo contatti con l’uomo, un 40enne del Senegal, che ha però riferito agli agenti di essere caduto accidentalmente dalla biciletta

Lo stesso aveva ferite riconducibili a quanto dichiarato, secondo quanto asserito dai sanitari intervenuti.

L’uomo, noto alla questura in quanto sottoposto ad obbligo di presentazione alla pg, poiché arrestato per lesioni personali lo scorso 9 marzo, dalla visione delle telecamere cittadine non è stato vittima di nessuna aggressione.