Carnevale un po’ più triste, addio a Pietro

La battuta sempre pronta e il sorriso contagioso. Ecco perché Pietro Fermalvento portava la gioia quando lavorava per e con i bambini. Anche quando il trenino non ne voleva sapere di partire. Attivissimo nell’organizzazione del Carnevale dei bambini del Pinocchio, è morto domenica a 85 anni, nella residenza per anziani dove ormai viveva.

Era consigliere dell’Associazione Carnevale dei bambini di San Miniato Basso ma anche una di quelle persone che si chiamano sempre per fare tutto. Aveva lavorato alla Piaggio di Pontedera ma ormai da anni era in pensione. Lascia la moglie, il fratello, i nipoti. Il funerale sarà celebrato oggi 13 aprile alle 14 nel santuario della Madonna Madre dei Bimbi di Cigoli e poi la salma sarà tumulata nel cimitero di San Miniato.