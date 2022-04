Attraversano i binari: sanzionati due minori alla stazione di Empoli

Sono state 1150 le persone controllate e 5 le irregolarità accertate e sanzionate: è questo il bilancio dell’operazione Rail Safe Day effettuata ieri (13 aprile) dalla Polfer per prevenire i comportamenti scorretti in ambito ferroviario.

Nella giornata di controlli straordinari sono state presenziate 49 stazioni da parte dei 124 operatori Polfer.

Ad Empoli, la Polfer, ha sanzionato due minori, che, con una borsa in spalla, hanno attraversato i binari, ignari del pericolo che avevano corso solo per abbreviare il percorso. I genitori sono stati informati dell’accaduto, mentre i due giovani sono stati redarguiti e sensibilizzati dai poliziotti in merito ai rischi che avevano corso con il loro atteggiamento imprudente.

A Pisa, la Polfer ha sanzionato 3 persone, di cui due in sella alle proprie biciclette ed una a bordo di un monopattino, poiché sono transitate in un sottopasso pedonale, incuranti degli espressi divieti finalizzati a preservare l’incolumità dei passanti.