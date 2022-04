Condannato per spaccio di droga in Versilia e catturato a Pisa

Nella giornata di ieri (13 aprile) la squadra mobile di Pisa ha rintracciato e arrestato un 27enne originario della Calabria, che nonostante la giovane età vanta un curriculum criminale di tutto rispetto, con denunce e condanne in materia di stupefacenti, destinatario del provvedimento di esecuzione di pene concorrenti per violazioni della legge sugli stupefacenti, emesso lo scorso 5 aprile dalla procura pisana.

L’ uomo deve scontare la condanna di ben 4 anni e 9 mesi di reclusione per reati inerenti gli stupefacenti, commessi tra Pisa-zona Stazione e la Versilia negli anni scorsi. Dopo un passaggio in questura per le formalità di rito, è stato accompagnato nel carcere Don Bosco.