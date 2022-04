Disposte nuove indagini geognostiche nel tratto del quinto lotto della Sr 429

Nuove indagini geognostiche sulla strada regionale 429, con particolare riferimento ai lavori del quinto lotto, oggetto come noto dell’indagine Keu sullo smaltimento illecito dei rifiuti.

Da sabato (16 aprile) fino a fine mese saranno dunque disposte limitazioni al transito. E’ stata la direzione ambiente ed energia, settore servizi pubblici locali, energia, inquinamenti e bonifiche della Regione Toscana a chiedere un approfondimento delle indagini geognostiche in corrispondenza del lotto V della nuova Srt 429, nel comune di Empoli, compreso tra la rotatoria di Brusciana e l’opera di scavalco della ferrovia Empoli.

L’ufficio viabilità della Città Metropolitana ha stabilito a riguardo limitazioni al transito sulla variante Srt 429 dalle 18 del 16 alle 18 del 30 aprile prossimi nel tratto compreso tra il chilometro 30+600 e il chilometro 31+500 mediante regolazione del flusso a senso unico alternato con chiusura al transito della corsia in direzione Empoli e transito sulla corsia in direzione Castelfiorentino regolata da impianto semaforico.

Sulla variante della viabilità secondaria della Srt 429 Vs 17, stesso provvedimento dalle 18 del 16 alle 18 del 30 aprile nel tratto compreso tra l’intersezione con la rotatoria della variante Srt 429 in locolità Brusciana e quella con via di Molin Nuovo mediante regolazione del flusso a senso unico alternato con chiusura al transito della corsia in direzione Empoli e transito sulla corsia in direzione Castelfiorentino regolata da impianto semaforico.