Entra in casa come un ladro e tenta di violentarla: arrestato 35enne

Nella serata di lunedì, in via Veneto a Pontedera, sono arrivate sulla linea 112 segnalazioni di grida di aiuto provenienti da un’abitazione privata all’interno di un palazzo. Una pattuglia di volante del Commissariato, giunta in pochi minuti, è entrata nel condominio e, dopo aver individuato la porta d’ingresso dell’abitazione, ha soccorso una donna che era stata aggredita da uno sconosciuto, bloccando l’uomo prima che potesse scappare.

Le dichiarazioni della donna hanno permesso di ricostruire l’episodio. La stessa, mentre si trovava da sola in casa, aveva sentito dei rumori e, recatasi verso la stanza da dove provenivano, ha avuto la sgradevole sorpresa di trovarci un uomo che era entrato da una finestra.

Spaventata, si è mostrata collaborativa dicendo allo sconosciuto di poter asportare quello che voleva ma l’uomo le ha risposto che non era entrato per rubare ma per altri motivi. La donna, urlando aiuto, ha tentato di avvicinarsi a una finestra ma l’uomo l’ha afferrato da dietro allontanandola con violenza. La vittima è riuscita a divincolarsi e a far entrare in casa i poliziotti che erano appena arrivati.

L’autore dell’aggressione, un 35enne incensurato, è stato accompagnato in ufficio dove, dopo essere stato sottoposto a rilievi foto-dattiloscopici, è stato tratto in arresto per i reati di tentata violenza sessuale e violazione di domicilio e condotto alla Casa circondariale di Pisa a disposizione dell’autorità giudiziaria.