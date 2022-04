Fucecchio, un lettore: “Il parco di San Pierino è stato dimenticato dalle istituzioni”

Tutto tace in piazza Fratelli Cervi a San Pierino. Dopo il maltempo che distrusse circa 2 anni e mezzo fa un pino di 95 anni e una doppia altalena usata dai ragazzi e dalle ragazze del quartiere, nel parco non si è più mossa una foglia. A denunciare la mancata attenzione all’area verde è un residente della zona.

“Tutto tace in un silenzio assordante – spiega -. Si perché i ragazzi non ci sono più: si sono trasferiti. Il sindaco, impegnato nelle tantissime, anche piccole, inaugurazioni, si è dimenticato di loro. Forse perché ancora non sono maggiorenni e non hanno diritto al voto o forse perché l’ambiente non fa notizia, chissà. Quello che di sa per certo è che l’ombra non c’è più e delle altalene neanche l’ombra“.