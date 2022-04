Quarta dose di vaccino anti Covid: in poche ore oltre mille prenotazioni

Hanno superato quota mille le prenotazioni per la quarta dose di vaccini anti-Covid sul portale regionale della Toscana (https://prenotavaccino. sanita.toscana.it/) a partire dalle 16 di oggi, cioè da quando sono state aperte le nuove finestre di prenotazione.

Al momento, su un totale di 1.024 prenotazioni, sono 491 le prenotazioni fatte da over 60 con fragilità e 533 quelle degli over 80. A questi si aggiungono coloro che hanno prenotato dal medico di famiglia o in farmacia.

Attualmente la prima data disponibile è il 20 aprile e, a seguire, i giorni successivi.

I cittadini che al momento hanno diritto alla quarta dose sono gli ultraottantenni, gli ospiti delle Rsa, le Residenze sanitarie assistenziali, e le persone sopra i 60 anni con elevata fragilità, motivata da patologie concomitanti o preesistenti.

Per effettuare il vaccino occorre però che siano passati almeno 4 mesi dalla somministrazione della terza dose.

Al momento sono esclusi coloro che hanno contratto il virus dopo la prima dose di richiamo, cioè dopo la terza dose.