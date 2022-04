Scopre che il marito ha l’amante e scoppia il litigio: interviene la polizia

Due liti in famiglia hanno visto impegnate le volanti della questura di Pisa.

Stanotte, poco dopo le 3, e volanti sono intervenute nella zona di Cisanello per una lite tra coniugi. Identificata la moglie, nordafricana, la quale ha riferito di aver litigato col marito suo connazionale, allontanatosi prima dell’arrivo della polizia. La donna ha scoperto un tradimento da parte del marito.

Ieri (13 aprile) nel primo pomeriggio, nella zona di Porta a Mare. Alcuni residenti avevano segnalato un’animata lite proveniente da un appartamento del condominio. Sul posto è stata identificata una delle persone coinvolte, un cittadino pisano di mezza età che aveva litigato con la compagna, che si era allontanata prima dell’arrivo degli operatori. La casa era in disordine ma non sono state trovate tracce di sangue o altri elementi che facessero pensare ad un esito violento della discussione. “Sto bene”, ha detto l’uomo ai poliziotti, spiegando che purtroppo le liti con la compagna sono all’ordine del giorno per diversità caratteriali, e di non aver bisogno di cure mediche e di non voler procedere legalmente.