Droga, furti e liti in famiglia: i controlli a Pisa

Nuovi controlli a Pisa coordinati della questura, finalizzati al contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti, per prevenire i reati di microcriminalità ed ogni altra condotta lesiva per l’ordine e la sicurezza pubblica, rispettivamente in orari pomeridiani e serali.

I servizi sono stati effettuati negli hotspot, nell’area della Stazione Centrale, di Piazza Vittorio Emanuele II e zone limitrofe, nonché in zona Vettovaglie. Al servizio pomeridiano hanno contribuito pattuglie dell’Arma dei carabinieri, della guardia di finanza e della Polizia municipale; a quello serale pattuglie provenienti dal Rpc e un’ aliquota della divisione polizia amministrativa e sociale della Questura.

Nel corso dei servizi sono state identificate 55 persone e controllati 21 veicoli, senza registrare particolari criticità di sorta grazie anche alla sistematicità di questi controlli aggiuntivi, che richiedono uno sforzo ulteriore di uomini e mezzi ma che ripagano in termini di controllo continuato del territorio.

Una pattuglia delle volanti della questura nella tarda mattinata ha tratto in arresto, nella flagranza dei reati di tentato furto aggravato e di ricettazione un 54enne di Pisa. I poliziotti alle 11,20 circa mentre transitavano in Corso Italia notava l’uomo, conosciuto agli operatori, stazionare vicino al negozio Barone Distribuzione s.r.l., lo stesso non accorgendosi della volante, è entrato dentro il negozio e ha afferrato da uno scaffale una borsa per poi uscire di corsa; alla vista degli agenti che lo avevano tenuto d’ occhio ha lasciato cadere la borsa a terra nel tentativo di guadagnarsi la fuga. Bloccato, è stato portato in questura, dove veniva tratto in arresto per tentato furto aggravato. La borsa dal valore di 350 euro è stata restituita al negozio. Sottoposto a dettagliata perquisizione personale, nella borsa a tracolla sono stati rinvenuti dei prodotti per l’igiene personale, dei quali non sapeva giustificarne il possesso. I prodotti sono stati sequestrati perché verosimilmente compendio di attività delittuosa, per tanto l’uomo è stato denunciato anche per il reato di ricettazione. Trascorsa la notte nelle celle di sicurezza della questura, stamani è stato scortato dai poliziotti in tribunale dove il giudice ha convalidato l’ arresto e, a seguito di richiesta dei termini a difesa, il 54enne è stato sottoposto alla misura degli arresti domiciliari preso la sua abitazione della immediata periferia pisana, in attesa della prossima udienza dibattimentale. Nella mattinata, verso le 8,30 circa, il 54enne si era reso responsabile anche di tentato furto presso l’esercizio commerciale Esselunga dove all’interno della propria borsa aveva nascosto 2 apparecchi elettronici e alcuni generi alimentari, oltrepassando le casse automatiche senza pagare. Il medesimo è stato preso in consegna dalla pattuglia della squadra volanti inviata sul posto e denunciato alla procura della Repubblica per il reato di tentato furto aggravato ed anche per l’ ulteriore reato di possesso ingiustificato di grimaldelli, poiché a seguito di perquisizione personale sul posto, è stato trovato in possesso di una tenaglia di cui non sapeva giustificare la detenzione. La merce è stata restituita alla direzione del supermercato.

Nella nottata, verso le 1,30, una pattuglia della Volanti è stata inviata in via Clemente Merlo dove un residente aveva udito l’allarme di un veicolo parcheggiato nell’area condominiale e affacciatasi alla finestra aveva notato tre ragazzini che fuggivano a piedi. Gli operatori hanno rintracciato vicino al campo sportivo San Cataldo, poco distante dal luogo, tre minori un 15enne, un 14enne e un 12enne, residenti a Pisa che sono stati venivano accompagnati in questura ed affidati successivamente ai rispettivi genitori, redarguiti sui doveri di vigilanza e di custodia che incombono sugli esercenti la potestà genitoriale.

I poliziotti hanno anche ritrovato, in zona Cisanello, una moto rubata restituendola al legittimo proprietario.

Sempre ieri un pattuglia è intervenuta in centro storico, in piccolo negozio di elettrodomestici, per aggressione del titolare da parte del figlio. I due avevano litigato e il figlio era andato in escandescenza, aggredendo il padre a dire di questi con dei calci e lanciandogli addosso alcuni oggetti; poi aveva prelevato dal negozio una spranga di ferro con la quale ha infranto il vetro della porta d’ingresso. Un addetto di un negozio di fronte è riuscito ad interrompere l’azione dell’ esagitato, che è stato preso in consegna dai poliziotti, riportato alla calma ed accompagnato in questura, dove al termine degli adempimenti è stato denunciato per i reati di percosse aggravate, minaccia e danneggiamento. Il padre, che aveva subito lievi lesioni, ha rifiutato le cure mediche.