Intercettava le conversazioni dei detenuti in cella: sospeso per 9 mesi vice ispettore della polizia penitenziaria

Nel corso del pomeriggio di ieri (14 aprile), i carabinieri del Nucleo investigativo del comando provinciale di Firenze congiuntamente al personale del Compartimento della polizia postale, con la collaborazione per gli aspetti di competenza del nucleo investigativo centrale della polizia penitenziaria – articolazione regionale Firenze – hanno eseguito un’ordinanza applicativa di misura interdittiva della sospensione dall’esercizio di un pubblico ufficio o servizio per la durata di 9 mesi, emessa dal gip del tribunale di Firenze, su richiesta della procura della Repubblica, nei confronti di un vice ispettore della Penitenziaria all’epoca dei fatti in servizio presso il carcere di San Gimignano, gravemente indiziato dei reati di abuso d’ufficio e intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche e altre comunicazioni e conversazioni.

L’odierno indagato, nella primavera del 2021, secondo quanto emerso dalle indagini, avrebbe fraudolentemente intercettato diverse comunicazioni e conversazioni telefoniche, nonché comunicazioni e conversazioni all’interno delle celle di detenuti reclusi nel carcere di San Gimignano

Il procedimento penale nei confronti del vice ispettore è attualmente pendente in fase di indagini e l’effettiva responsabilità sarà vagliata nel corso del successivo processo e non si escludono ulteriori sviluppi investigativi e probatori, anche a suo favore.