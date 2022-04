Morto il sindaco di Salindres, “amica” di Staffoli

E’ morto Yves Comte, sindaco di Salindres, la cittadina francese amica di Staffoli di Santa Croce sull’Arno. Comte era vicesindaco quando è iniziato il percorso che ha poi portato i due paesi a siglare il giuramento di fratellanza tra le comunità legate dalla storia comune di migrazione.

E’ stato in Italia e ha accolto in Francia una delegazione nei festeggiamenti organizzati per l’occasione e nel corso degli anni, con visite e scambi soprattutto tra i bambini. “Esprimo – ha detto la sindaco Giulia Deidda – a tutta la comunità di Salindres le più sincere condoglianze da parte mia e di tutta l’amministrazione comunale di Santa Croce sull’Arno attuale e passata e mi auguro di avere quanto prima l’opportunità di incontrarci e rendere omaggio al compianto Yves che ha rappresentato per la sua comunità un riferimento importante per tanti anni”.