Incendio in un annesso agricolo fa strage di conigli di allevamento

Paura per l’incendio di un annesso agricolo ieri, giorno di Pasqua, in via Melone a Santa Maria a Monte.

Sul posto è intervenuta una squadra di vigili del fuoco di Castelfranco, che hanno spento le fiamme della struttura dove erano custoditi, oltre ad attrezzi di vario genere, anche delle gabbie con all’interno circa 30 conigli di allevamento. Gli animali, purtroppo, sono stati coinvolti dall’incendio e non si sono salvati.

Nessun danno a persone o altre strutture nelle vicinanze grazie all’intervento dei vigili del fuoco.