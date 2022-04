Dentro ci sono parti di elettrodomestici, mobili, plastica e anche amianto. Scarichi diversi pare, che hanno fatto seguito a un primo gesto incivile. E così, a ridosso della Francesca bis, sul lato destro in direzione di Santa Croce sull’Arno, è spuntata una discarica abusiva. Un triste quanto frequente spettacolo in questo spicchio di territorio, ma che è bene evidenziare. Questo cumulo di rifiuti in particolare si trova oltrepassato l’incrocio con via Quarterona a Castelfranco di Sotto, all’ingresso di un callare.

Disfarsi dei rifiuti lasciandoli a ridosso di una strada anziché conferirli nelle isole ecologiche sta diventando una pessima abitudine. Un comportamento che oltre a non giovare all’immagine del luogo in cui avviene ha anche un costo sociale perché alla fine quei rifiuti qualcuno li rimuove a spese della collettività a meno che l’abbandono non sia accertato in terreni di proprietà privata.

La stessa situazione si era già verificata alcuni mesi fa e il nostro giornale ne aveva dato conto il 29 dicembre scorso. Dopo qualche giorno il sito era stato ripulito, i rifiuti erano stati rimossi. Non è passato molto tempo e qualcuno ha già pensato di riprovarci con una nuova discarica di solo qualche metro più lontano dalla strada ma comunque sempre ben visibile.