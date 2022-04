Dal Ponsacco accuse di combine, il San Miniato Basso replica: “Illazioni gravi e non vere, ci tuteleremo”

Sospetti di combine nel campionato di Eccellenza per favorire il Castelfiorentino, il San Miniato Basso non ci sta e respinge le accuse portate anche davanti alla procura federale dal Ponsacco. Lo fa con una nota ufficiale.

“La società Asd San Miniato Basso calcio – si legge – in riferimento alle recenti divulgazioni, a mezzo stampa e web, nelle quali viene riportato il nome della società stessa, ribadisce e conferma la propria totale estraneità da tali illazioni, mai essendosi resa partecipe di alcuno dei fatti indicati nelle pubblicazioni avvenute. La società Asd San Miniato Basso calcio crede, ed ha sempre creduto, facendone corretta e piena applicazione, nei valori sportivi, accettando sempre, anche nei momenti negativi, il risultato del campo, e cosi anche nell’attuale stagione sportiva ha onorato, sempre con rispetto di tutti gli avversari, ogni gara, fino all’ultima, come dimostrato sul campo, profondendo il massimo sforzo ed impegno sportivo, tanto da aver potuto, brillantemente, raggiungere, con merito, a chiusura del campionato, il secondo posto in classifica, a pari punti con altra società, accedendo alla fase dei cosiddetti play off”.

“La società Asd San Miniato Basso calcio, nel comprendere l’inevitabile dispiacere in caso di risultati sportivi negativi (che la stessa negli anni ha sempre accettato) – conclude la nota – deve, però, respingere fermamente qualunque iniziativa finalizzata a coinvolgerla con illazioni, gravi, e non vere, comunicando di essere costretta a riservarsi, a tutela della stessa, dei propri tesserati, tutti, e sostenitori, ogni azione ed iniziativa nelle sedi competenti”.