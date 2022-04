Più di 43mila euro tra i vestiti, scovati nei bagagli

Ancora controlli all’aeroporto Galilei di Pisa, da parte del personale dell‘Adm e e della guardia di finanza che ha rinvenuto denaro contante non dichiarato per un valore complessivo di 43.460 euro.

Il denaro è stato ritrovato nel bagaglio a mano, occultato tra i vestiti in pacchetti di plastica sottovuoto, di una cittadina della Repubblica Domenicana in partenza per la Spagna, dove risiede.

La passeggera ha usufruito del pagamento dell’oblazione immediata previsto dall’articolo 7 comma 1 del decreto legislativo 195/2008, provvedendo contestualmente al pagamento dell’importo di 5.019 euro.