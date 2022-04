Prendono il reddito di cittadinanza ma non ne hanno diritto: in tre nei guai a Montopoli

Ancora un caso di indebita percezione del reddito di cittadinanza nel comprensorio del Cuoio.

A Montopoli Val d’Arno, infatti, i militari della stazione dei carabinieri di San Romano, in collaborazione con il nucleo ispettorato del lavoro di Pisa, all’esito di un servizio di controllo del territorio, hanno segnalato all’autorità giudiziaria tre persone, di diverse nazionalità, per violazione della normativa in materia di reddito di cittadinanza.

Più nel dettaglio, i carabinieri hanno contestato alle tre persone segnalate diverse fattispecie di irregolarità per ottene il reddito. Uno ha omesso di comunicare entro il termine di 30 giorni l’inizio dell’attività lavorativa di un componente del nucleo familiare, l’altro ha dichiarato falsamente di non svolgere alcuna attività lavorativa, il terzo ha dichiarato di trovarsi in Italia da più di 10 anni, ma non era vero.

La somma complessiva percepita indebitamente è stata quantificata in poco più di 10mila euro circa.