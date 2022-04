Scontro fra scooter e auto: feriti due minorenni

Incidente nella Valdera tra due scooteristi e un’auto, ieri (19 aprile) in tarda serata in via Querce a Santa Maria a Monte.

I feriti, una 13enne e un 15enne, sono stati portati in ospedale, al Lotti di Pontedera e a Cisanello a Pisa. La ragazza in codice giallo, il ragazzo in codice rosso.

Ferito anche il conducente della vettura.

Sul posto sia i vigili urbani che i carabinieri per i rilievi.