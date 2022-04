In auto ha un coltello, denunciato a Fucecchio

I carabinieri della stazione di Fucecchio stavano eseguendo un servizio di vigilanza in via di Rimedio nella serata di ieri 20 aprile. Ad un certo punto, hanno notato un veicolo sospetto e lo hanno fermato.

Così i militari dell’Arma, durante le procedure di identificazione dell’uomo alla guida, un 40enne hanno notato, nell’automobile, un coltello di 16 centimetri di cui 7 di lama, del quale l’uomo non ha saputo giustificare il possesso. È quindi scattata la denuncia nei suoi confronti per porto di oggetti atti ad offendere, che resta ora in attesa dei provvedimenti dell’Autorità Giudiziaria.