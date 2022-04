Rubano cibo e alcolici alla Coop

Due furti al supermercato hanno visto impegnati i poliziotti della questura di Pisa.

Una volante è intervenuta alle 12,30 di ieri (20 aprile) alla Coop di via Valgimigli dove l’addetto alla vigilanza aveva fermato un cliente con la merce non pagata. L’uomo è stato preso in consegna dai poliziotti ed identificato per un 57enne di origine tunisina, che aveva tentato di rubare derrate alimentari del valore di diverse decine di euro. La merce è stata restituita alla direzione dell’ esercizio commerciale ed il cittadino tunisino, in regola con la normativa sul soggiorno, è stato denunciato per furto aggravato.

Nel pomeriggio, verso le 19, sempre alla stessa Coop, sono state fermate due persone con merce non pagata. I due, un 40enne ed un 32enne, originari della Lombardia ma da tempo gravitanti a Pisa, avevano asportato bottiglie di alcolici per un valore di circa 240 euro e sono stati denunciati. Il 40enne è finito nei guai anche per minacce all’addetto alla vigilanza che l’aveva fermato, prima dell’ arrivo dei poliziotti che hanno riportato la calma.