Salvato dal suicidio dai poliziotti di Pisa

A salvarlo sono stati gli agenti di una volante della polizia di Pisa.

Poco prima delle 20 di ieri sera una pattuglia è stata inviata a San Giuliano Terme, dove era stata segnalato un uomo con intenti suicidi.

Gli agenti hanno trovato un 50enne del posto, in stato di alterazione psico-fisica, dovuto all’assunzione di alcolici.

L’ uomo ha riferito ai poliziotti che sta attraversando in brutto periodo e pertanto i poliziotti hanno richiesto l’ intervento del 118, che lo ha portato in ospedale per accertamenti sullo stato di salute.