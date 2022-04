Scrive un biglietto di addio per i familiari e chiama la polizia: “Mi uccido”. Salvato dagli agenti

Aveva già compilato un biglietto di addio per i suoi familiari quando gli agenti della questura di Pisa sono riusciti a farsi aprire l’appartamento dalla persona in evidente stato di agitazione e a metterla in sicurezza.

L’allarme è giunto proprio dalla persona intenzionata a farla finita. Alla sala operativa 112 infatti è giunta una chiamata anonima che segnalava la presenza di un individuo intenzionato a suicidarsi. L’approfondimento immediato da parte dell’operatore ha consentito di verificare che la chiamata giungeva proprio dalla persona in difficoltà e così, mantenendo un contatto telefonico continuo con la stessa, l’operatore 112 della Polizia è riuscito a dissuaderla dai suoi intenti e a farle aprire la porta agli agenti della Volante che intanto avevano raggiunto l’appartamento.

Il successivo affidamento ai familiari ha concluso un intervento delicato gestito con elevata professionalità da parte degli agenti delle Volanti.

Sempre a Pisa le volanti hanno fermato e denunciato una persona per il furto di abbigliamento nello store H&M.

Nella serata di ieri, nella zona compresa tra la stazione di Pisa Centrale, Piazza Vittorio Emanuele II e le Gallerie Gramsci , sono stati fatti controlli finalizzati al contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti, dei reati di microcriminalità e prevenire ogni altra condotta che possa mettere in pericolo l’ordine e la sicurezza pubblica. Identificate 42 persone e controllati 5 veicoli.

Inoltre, nell’ambito del contrasto alla malamovida, nella nottata di ieri è stata accertata la prima infrazione all’ordinanza antirumore che vieta l’uso di casse portatili h24 e fino al 31 ottobre 2022 nel centro storico della Città. Le volanti sono intervenute in Piazza delle Vettovaglie su segnalazione degli abitanti e sul posto hanno identificato alcuni ragazzi che si stavano già allontanando. Sebbene all’arrivo degli agenti non fosse azionato alcun dispositivo di riproduzione acustica, successivi approfondimenti, basati sull’analisi di alcuni video filmati, hanno tuttavia consentito di accertare la responsabilità di un individuo precedentemente fermato e identificato a cui sarà addebitata la sanzione appena introdotta.