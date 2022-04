Porta via il cane all’uomo che gli ha offerto un alloggio: denunciato

Nella mattinata di ieri (22 aprile) una pattuglia della squadra volanti della polizia di Pisa è stata inviata in via Aurelia Nord, su richiesta di un cittadino, che riferiva di un senzatetto che era in possesso del suo cane di razza Pitbull, che dichiarava essergli stato rubato.

Sul posto è stato rintracciato l’uomo, che effettivamente era in possesso del cane descritto. Dopo aver verificato l’iscrizione all’anagrafe canina con numero di microchip e denuncia, l’animale è stato restituito al legittimo proprietario. Nello specifico il denunciante riferiva di aver temporaneamente ospitato, mosso a compassione, lo scorso lunedì di Pasquetta il giovane italiano senza tetto in una sua struttura, con la prospettiva anche di offrirgli un lavoro. Quegli però l’ indomani mattina era ritornato alla sua vita raminga, evidentemente preferita rispetto a quanto gli era stato offerto, portandosi via però il cane del suo benefattore. I poliziotti peraltro hanno trovato il giovane anche in possesso di un tablet Ipad Apple risultato provento di furto denunciato il 18 marzo 2019 a Bologna, che è stato sequestrato per la successiva restituzione al proprietario.

Il giovane è stato portato in questura per la redazione degli atti e, al termine degli adempimenti, denunciato per duplice ricettazione di cose provenienti da furto: il cane e il tablet.