Casse ad alto volume in piazza Cavalieri e Vettovaglie: musica interrotta e multa per una 20enne livornese

Intervento nella notte appena trascorsa, intorno alle 1,15, di una voltante della questura di Pisa in pizza dei Cavalieri, dove un residente aveva segnalato musica ad alto volume ed un gruppo di giovani che ballavano.

Sul posto in pochi secondi è giunta la pattuglia, che in quel momento stava pattugliando il vicino Borgo stretto, riuscendo ad identificare il gruppo e individuare la proprietaria della cassa acustica che diffondeva effettivamente musica ad alto volume. La musica è stata fatta immediatamente spegnere, la cassa sottoposta a sequestro amministrativo e la proprietaria, una giovane livornese 20enne, è stata sanzionata per la violazione dell’ordinanza del sindaco di Pisa che vieta emissioni sonore nel centro storico.

Anche nel trascorso fine settimana analogo intervento era stato effettuato dalla squadra volanti della questura in piazza delle Vettovaglie, conclusosi con la contravvenzione ad un giovane pisano che aveva parimenti azionato una cassa che sparava musica ad alto volume, disturbando il riposo dei residenti. Oltre alla sanzione amministrativa che punisce la diffusione di emissioni sonore, l’ ordinamento prevede l’ ulteriore possibilità che i segnalanti possano rendere denuncia alle forze di polizia per il reato di “disturbo delle occupazioni o del riposo delle persone”, che comporta una denuncia penale all’autorità giudiziaria.

Nel pomeriggio di ieri la pattuglia della polizia di Stato in servizio di vigilanza in zona Duomo ha “pizzicato”, tra i tanti turisti che affollavano la piazza dei Miracoli, un 32enne rumeno, in Italia per turismo, che aveva fatto alzare in volo un drone, a suo dire per scattare foto più suggestive al complesso monumentale. I poliziotti hanno sequestrato il drone e denunciato l’ incauto turista ai sensi del Codice della Navigazione, per inosservanza delle norme sulla sicurezza della navigazione sia perché privo del brevetto e sia perché faceva volare il drone sull’area monumentale senza essere autorizzato.