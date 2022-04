Epatite acuta pediatrica, Speranza: “Al via una rete di sorveglianza”

“Ho incontrato stamane i rappresentanti della Federazione Italiana dei medici pediatri. La loro rete di prossimità è fondamentale per tutelare la salute dei più piccoli e assistere le loro famiglie. In questi giorni sono impegnati anche a monitorare eventuali casi di epatite acuta dei bimbi. L’Italia può contare in ogni momento sulla loro passione e sulla loro grande professionalità”. Lo ha scritto oggi (26 aprile) sui social il ministro della Salute Roberto Speranza in merito alla nuova forma di epatite acuta pediatrica – che come già scritto, e spiegato, per il caso del piccolo di 3 anni, di Prato, che ora sta meglio, ricoverato al Bambino Gesù di Roma, non rientra nelle forme di epatite A, B, C, D e E e per conoscere l’agente patogeno sono in corso studi – dopo l’incontro con presidente della Federazione Antonio D’Avino.

Al via, quindi, in tutta Italia una rete di sorveglianza dei pediatri di famiglia per registrare eventuali casi nei bambini riconducibili alla forma di epatite acuta di cui ancora non si conoscono le cause.

In Italia sono stati segnalati 11 casi da Abruzzo, Emilia Romagna, Lazio, Lombardia, Marche, Sicilia, Toscana e Veneto, dei quali soltanto 2 sono stati confermati. In un terzo caso, giudicato i medici hanno proceduto con un trapianto.