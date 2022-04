La lotta allo spaccio non si ferma: due arresti

Nella giornata di ieri (26 aprile), i carabinieri della Compagnia di Empoli, supportati dall’unità cinofila, nel corso di servizi di controllo del territorio finalizzati anche a prevenire e reprimere i reati inerenti in materia di stupefacenti, hanno arrestato in flagranza di reato due uomini, in due distinte circostanze.

In particolare, un 25enne nigeriano, sorpreso mentre stava cedendo una dose di eroina ad un tossicodipendente in una via vicina ella stazione ferroviaria, alla vista dei carabinieri ha cercato di darsi alla fuga, ma è stato raggiunto e bloccato. I successivi accertamenti hanno permesso di rinvenire due telefoni cellulari e quasi duecento euro in banconote di piccolo taglio, sottoposti a sequestro in quanto ritenuti verosimile provento dell’attività di spaccio. Nel medesimo contesto, altri due uomini, rispettivamente di 24 e 30 anni, anch’essi di nazionalità nigeriana, sono stati segnalati alla prefettura di Firenze per detenzione di stupefacenti per uso personale poiché trovati in possesso di due dosi di marijuana. Durante i controlli, inoltre, grazie al fiuto del cane dell’unità cinofila antidroga, è stato rinvenuto e sequestrato un piccolo sacchetto contenente 8 grammi di marijuana, occultato nei pressi di un cespuglio del parchetto adiacente la stazione ferroviaria.

Il secondo arresto è stato invece effettuato nel comune di Capraia e Limite, ove una pattuglia della Stazione di Vinci ha sorpreso un24enne mentre cedeva alcune dosi di hashish a due giovani, che sono stati segnalati amministrativamente alla prefettura di Firenze. Il 24enne, nell’immediatezza del controllo, è stato trovato in possesso di alcuni grammi di hashish e cocaina e confezione di quasi 20 grammi di marijuana. Controlli più approfonditi nel suo domicilio hanno permesso di rinvenire quasi cento grammi di hashish, oltre 6.000 euro in contanti, un bilancino di precisione e materiale per il confezionamento dello stupefacente. Entrambi gli arrestati saranno giudicati nella mattinata odierna con rito direttissimo.