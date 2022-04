Investe un pedone mentre è in manovra ma non se ne accorge e va via

Lui agli agenti ha detto di non essersi accorto di niente. Gli uomini della polizia stradale però, hanno fermato il camionista nel pomeriggio di oggi 28 aprile perché poco prima aveva investito, nella zona industriale di Pontedera, un altro camionista. L’uomo, di 57 anni, era in quel momento per strada a piedi.

Dopo l’incidente, è stato ricoverato all’ospedale Lotti con prognosi riservata. Secondo quanto raccontato agli agenti, il conducente del camion avrebbe urtato il collega senza accorgersene, durante una manovra e poi avrebbe quindi proseguito il suo viaggio senza fermarsi.

Il camionista però, grazie alle telecamere di videosorveglianza, è stato rintracciato e fermato da una pattuglia della polizia stradale e degli agenti del commissariato di Pontedera. Il camion è stato sequestrato e le indagini per ricostruire la dinamica sono ancora in corso.