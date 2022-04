Montopoli premia gli “angeli” della pandemia

Grazie agli “angeli” della pandemia. A due anni dall’inizio dell’emergenza sanitaria da Sars Cov 2 l’amministrazione comunale di Montopoli in Val d’Arno ha deciso di organizzare un momento di incontro per ringraziare pubblicamente le associazioni di volontariato, tutto il personale del Comune, le attività e le farmacie che sono rimaste aperte nei mesi più duri della pandemia e i cittadini che hanno riscoperto l’altruismo la disponibilità di offrire aiuto alle persone più fragili. Un supporto fatto di tanti piccoli gesti quotidiani per un aiuto che è stato prima di tutto “del fare”.

L’appuntamento è in Piazza San Matteo a Montopoli, sabato (30 aprile) alle 16.

Interverranno il sindaco Giovanni Capecchi e l’assessora regionale alla Protezione Civile Monia Monni.

Saranno premiate le associazioni: Teranga, la Pubblica Assistenza di Montopoli, l’Associazione Nazionale Carabinieri sezione di San Romano – Montopoli, La Ruzzola, Associazione Nazionale Polizia di Stato sezione di Pontedera, Misericordia di San Romano, Circolo Arci Marti – Casa del Popolo Tom Benetollo, la Fratres di San Romano e l’Avis comunale di Montopoli.