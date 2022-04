È stata integrata la segnaletica sulla rotatoria in via dei Cerchi all’intersezione con via Fucecchiello che lo scorso 10 aprile era stata in parte abbattuta da un fuoristrada.

Sono state infatti posizionate a ridosso del rondò centrale, anche se in maniera al momento temporanea, le frecce direzionali che indicano agli automobilisti provenienti dalle strade che afferiscono alla rotonda il senso circolatorio da seguire. Di solito le frecce direzionali di obbligo vengono fin da subito posizionate lungo la circonferenza del rondò centrale per rendere ancora più visibile all’utenza la presenza dell’ostacolo dell’infrastruttura in aggiunta alla segnaletica verticale ed orizzontale che indica l’obbligo di percorrere il senso rotatorio.

La rotonda sulla quale era in atto un intervento di riqualificazione da parte di un soggetto privato che ha stipulato un’apposita convenzione con il Comune da allora è stata recintata con nastro bianco e rosso ed è in attesa che i lavori possano riprendervi per essere portata a compimento.

Nel frattempo per scongiurare eventuali altri incidenti e/o danneggiamenti dal settore tecnico del Comune è stato deciso in questi giorni di rafforzare la segnaletica per l’avvistamento a distanza dell’infrastruttura e relativo percorso da rispettare.