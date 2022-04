Usano un tombino per sfondare la vetrina del ristorante: presi

Usano tombino per sfondare la vetrina di un ristorante ma vengono subito fermati dalle volanti.

E’ accaduto in via Benedetto Croce a Pisa dove gli agenti sono intervenuti a seguito di segnalazione di tentativo di furto in corso giunta sulla linea di emergenza unica 112.

Il forte rumore provocato dallo sfondamento della vetrina ha svegliato i condomini di un edificio adiacente all’esercizio commerciale che hanno subito fatto scattare l’allarme. La solerzia dei cittadini e il tempestivo intervento degli agenti delle Volanti ha permesso di fermare i due ladri poco distanti dal luogo del reato.

Entrambi italiani e residenti nella provincia di Pisa, dopo il danneggiamento della vetrina si erano allontanati senza riuscire ad asportare alcun bene. In attesa di giudizio, per loro è scattato anche il divieto di ritorno nel Comune di Pisa.