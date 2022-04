Un grosso albero è caduto sulla carreggiata in via di Poggio Adorno, nel territorio comunale di Santa Croce sull’Arno. Per rimuoverlo, è stato necessario chiudere al transito veicolare la strada, fino ad ultimazione dei lavori. Sul posto è presente una segnaletica provvisoria per le deviazioni istituite.

Per fortuna nessuno è rimasto coinvolto nell’incidente. Sul posto i vigili del fuoco, oltre agli agenti di polizia locale, agli operai comunali e alla protezione civile.