Cade mentre imbianca, serve l’elisoccorso Pegaso

E’ volato giù per almeno 3 metri. Per soccorrere un uomo di 49 anni, è stato necessario l’intervento dell’elisocorso Pegaso, che lo ha trasportato all’ospedale di Careggi dopo che i soccorritori intervenuti sul posto lo hanno stabilizzato.

Per cause e con dinamica ancora in corso di accertamento, l’imbianchino è caduto mentre stava lavorando in un cantiere a Ponzano di Empoli. L’incidente è avvenuto alle 14,30 circa di oggi 29 aprile. Sul posto anchei medici della medicina del lavoro dell’Ausl Toscana Centro.