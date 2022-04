Danni alla finestra per occupare l’appartamento

Nell‘immobile sfitto, gli agenti di una pattuglia della squadra volanti della Questura di Pisa hanno trovato una donna di 22 anni di Pontedera e un 25enne di Ponsacco. I due sono stati accompagnati in Questura e denunciati per i reati di invasione di edifici e danneggiamento, in concorso.

Ad allertare le forze dell’ordine, poco prima delle 17 di ieri 28 aprile, è stata una persona che ha riferito di aver trovato la finestra del proprio appartamento in un condominio di via Emilia a Pisa danneggiata e temeva che vi fosse qualcuno all’interno. Paura rivelatasi poi reale.

La donna è stata anche segnalata al Tribunale di Pisa perché inottemperante alla misura cautelare dell’obbligo di dimora a Pontedera, l’uomo per aver contravvenuto alla misura di prevenzione a firma del Questore di Pisa del divieto di ritorno nel Comune di Pisa, che la sezione Misure di Prevenzione gli aveva notificato proprio quella mattina.